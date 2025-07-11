Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, который будет действовать с 12 по 14 июля, сказано на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение вступит в силу с 12:00 12 июля и будет актуально до 21:00 14 июля. В этот период прогнозируются дожди и грозы. Режим погодной опасности будет действовать и в Московской области.

Кроме того, такое же предупреждение объявили в Москве и области из-за 4-го класса пожарной опасности. Это связано с аномальной жарой.

Вместе с тем до 02:00 15 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. Среднесуточная температура воздуха в столице будет на 7–9 градусов выше нормы. В дневное время до 14 июля столбики термометров могут показывать от 30 до 35 градусов.

Накануне, 10 июля, был установлен температурный рекорд. На главной метеостанции ВДНХ зафиксирована температура воздуха 33,6 градуса. Прошлый рекорд был поставлен 29 лет назад, 10 июля 1996 года, когда температура составляла 33,4 градуса.