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10 июля, 15:16

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Синоптик Позднякова: изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе

Синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура может опуститься до 25 градусов в Москве на следующей неделе. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Жара спадет на следующей неделе. Максимальная температура будет где-то от 25 до 28 градусов – это чуть выше климатической нормы", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам синоптика, изнуряющей жары не ожидается.

Ранее МЧС предупредило горожан о сильной жаре с 11 по 14 июля. Днем воздух в эти дни может прогреться до 35 градусов. На фоне этого в городе продлен оранжевый уровень погодной опасности.

Жителей столицы попросили быть внимательнее. В частности, им рекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также употреблять больше воды.

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

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