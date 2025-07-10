Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 15 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 02:00 15 июля из-за аномальной жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в столице будет на 7–9 градусов выше нормы. В дневное время до 14 июля столбики термометров могут показывать от 30 до 35 градусов.

10 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года – воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса. При этом синоптики не исключают обновления суточного рекорда температуры. Пока действующий рекорд для этого дня, установленный в 1996 году, составляет 33,4 градуса.

Из-за жары в общественном транспорте города уже третий день подряд раздают бесплатную питьевую воду. В частности, получить воду можно на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

