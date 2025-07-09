Московский зоопарк заявил, что животные комфортно переносят жару

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Животные Московского зоопарка комфортно переносят жару, поскольку в их внутренних вольерах есть системы климат-контроля и кондиционирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сотрудники зоосада всегда готовы к любым погодным условиям и резким перепадам температуры, сказано в материале. При этом внешние вольеры оборудованы затемненными зонами, в которых обитатели парка могут укрыться в самые жаркие часы.

Представитель учреждения подчеркнул, что некоторые животные хорошо переносят погоду, которая в настоящий момент установилась в столице, поэтому с удовольствием проводят время на улице. В их числе капибары, альпаки, слоны и яки.

Тем временем в вольере белых медведей установлен бассейн, в котором поддерживается прохладная температура воды. Там также регулярно работает снеговая пушка, которая обеспечивает хищникам снежную гору.

"Особое внимание уделено водным процедурам. У многих животных есть доступ к бассейнам или водоемам. Также в вольерах, например у диких кошек, овцебыков и в зоне панд, установлены специальные системы орошения", – отметил собеседник агентства.

Однако хищники, такие как тигры, гиены и рыси, обычно активны в более прохладное время суток – утром и вечером. В жаркие дневные часы они предпочитают отдыхать в прохладных помещениях или прятаться в тени. Например, дальневосточный леопард спасается от жары на сетке, установленной над посетителями, где за счет циркуляции воздуха поддерживается охлаждение.

Работники зоопарка каждый день следят за состоянием животных и при необходимости вносят изменения в режим их содержания, учитывая погодные условия.

Даже в жаркие дни посетители могут прийти в зоопарк и увидеть его обитателей, а также понаблюдать за тем, как они спасаются от аномальной погоды и наслаждаются летними днями, заключила пресс-служба.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы показал, как лось спасается от жары. Сохатого засняла фотоловушка, установленная в ТиНАО. На опубликованных кадрах видно, как животное искупалось в водоеме.

Как рассказали в департаменте, в жару эти животные часто приходят к воде, так как пытаются спастись от солнца и насекомых. Днем они стараются прятаться в тени, а кормится лось активнее всего ночью, когда становится прохладнее.