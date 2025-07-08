Ветеринар Алешина: рацион собак в жару стоит дополнить овощами

08 июля, 18:30Общество
Фото: 123RF/hasloo
В жару рацион питомца можно разнообразить богатыми водой овощами, а часть сухого корма заменить на влажный. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.
8 июля температура в Москве превысила показатели в Сочи. На главной столичной метеостанции, которая находится на территории ВДНХ, в 14:00 воздух прогрелся до 32 градусов, а в Сочи – до 27,6 градуса.
По словам Алешиной, самое главное – не менять рацион животного резко, так как это станет для него дополнительным стрессом.
"Но обязательно надо исключить жирные и жареные продукты. Хотя этого совета следует придерживаться всегда, а не только в жару", – подчеркнула специалист.
Это особенно важно для кошек, потому что они по своей природе достаточно мало пьют. Влажный корм поможет компенсировать потерю жидкости, отметила эксперт.
"В целом же питомцам в жаркую погоду надо чаще предлагать пить. Можно, скажем, расставить по дому емкости с водой и даже ее слегка охлаждать, добавляя кусочек льда. При этом важно не переусердствовать, потому что слишком холодная вода и усваивается плохо, и способна вызывать болезни верхних дыхательных путей – ларингиты, риниты", – предупредила Алешина.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не позволять собаке есть растения в городских парках и скверах. Это чревато отравлением, так как зелень здесь может подвергаться обработке химикатами, а трава вдоль дорог – содержать тяжелые металлы.