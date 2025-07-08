Ветеринар Алешина: рацион собак в жару стоит дополнить овощами

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В жару рацион питомца можно разнообразить богатыми водой овощами, а часть сухого корма заменить на влажный. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

8 июля температура в Москве превысила показатели в Сочи. На главной столичной метеостанции, которая находится на территории ВДНХ, в 14:00 воздух прогрелся до 32 градусов, а в Сочи – до 27,6 градуса.

По словам Алешиной, самое главное – не менять рацион животного резко, так как это станет для него дополнительным стрессом.

"Но обязательно надо исключить жирные и жареные продукты. Хотя этого совета следует придерживаться всегда, а не только в жару", – подчеркнула специалист.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой Если питомец на натуральном питании, можно добавить овощи, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. Сухой же корм рекомендую частично заменить на влажный.

Это особенно важно для кошек, потому что они по своей природе достаточно мало пьют. Влажный корм поможет компенсировать потерю жидкости, отметила эксперт.

"В целом же питомцам в жаркую погоду надо чаще предлагать пить. Можно, скажем, расставить по дому емкости с водой и даже ее слегка охлаждать, добавляя кусочек льда. При этом важно не переусердствовать, потому что слишком холодная вода и усваивается плохо, и способна вызывать болезни верхних дыхательных путей – ларингиты, риниты", – предупредила Алешина.





Елена Алешина заведующая Кунцевской ветклиникой При этом кормить питомца в жару можно реже. Например, собаке неплохо предлагать корм только вечером, когда станет прохладнее и у животного будет лучше аппетит. Правда, кошкам такой режим не подойдет: их организм так устроен, что они должны питаться часто, дробно и небольшими порциями.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не позволять собаке есть растения в городских парках и скверах. Это чревато отравлением, так как зелень здесь может подвергаться обработке химикатами, а трава вдоль дорог – содержать тяжелые металлы.