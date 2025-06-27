Кинолог Голубев: собакам опасно есть зверобой, медуницу и полынь

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Собакам опасно есть зверобой и полынь, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1".

Кинолог объяснил, что в городских парках или скверах зелень может подвергаться обработке химикатами, а трава вдоль дорог – содержать тяжелые металлы. Из-за этого в городе не стоит позволят питомцу жевать растения, иначе это чревато отравлением.

За чертой города также расслабляться нельзя, отметил Голубев. На дачном участке многие растения, как садовые, так и луговые, токсичны для собак. Среди самых распространенных – зверобой, полынь, медуница, зеленый лук и все растения этого семейства. Вызвать проблемы с пищеварением может даже цикорий и базилик. Эксперт подчеркнул, что это далеко не весь список.

По его словам, собака может угоститься снытью, петрушкой или укропом. Однако эксперт заметил, что уследить за всем сложно, поэтому проще просто не допускать, чтобы питомец пробовал травы на участке.

Опасность могут представлять даже те растения, которые собака не собирается есть. Например, заячий ячмень или ячмень мышиный, который также называют устюгом. Засохшие колоски превращаются в острые шипы, который проникают под кожу, в глаза и уши. Извлечь шип самостоятельно не получится, необходимо оперативное вмешательство.

По этой же причине опасна ковыль. Псу не стоит разрешать играть в полях и местах, где эти растения точно есть, а после каждой прогулки собаку необходимо осматривать.

Вместе с травой в организм домашнего любимца могут попасть личинки гельминтов и биологические следы других животных. Голубев отметил, что учитывая все перечисленное, безопаснее отучить собаку пробовать растения на улице, а лучшим решением будет давать безопасные растения в дополнение к корму. Животное должно привыкнуть к тому, что есть можно только из миски или из рук хозяина.

Кинолог объяснил, что собака может пытаться есть траву из-за недостатка клетчатки. В таком случае нужно добавить в рацион больше разрешенных овощей и зелени, например, огурцы, петрушка, листья салата.

Кроме того, животное с помощью травы может пытаться очистить желудок. Голубев посоветовал следить за общим состоянием питомца и в случае многократной рвоты обратиться к специалисту.

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