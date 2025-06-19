В Нальчике пропал пес, который сам приходил на уколы к ветеринару

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В Нальчике пропал пес Барбос, который сам приходил на уколы к ветеринару. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача и собственника клиники, где лечили собаку, Алима.

Мужчина заметил Барбоса через окно, когда работал в клинике. Он вышел к псу и предложил ему пройти. По словам ветеринара, животное никакой агрессии не проявило.

"Он домашний был, кастрированный. Такого доброго пса я в жизни не видел", – рассказал Алим.

Барбоса осмотрели и выявили у него старый перелом лапы, артрит и артроз. Кроме того, с пса сняли сразу несколько клещей. Для полного восстановления животному был назначен недельный курс лечения. В результате Барбос не пропустил ни одного дня.

На восьмой день процедур собаке сделали укол от глистов. Однако после этого его никто не видел на протяжении трех дней. Ветеринар искал его рядом с клиникой и в соседних районах Нальчика.

"Нам позвонили и рассказали, что он из соседнего района сам пришел к нам в клинику. Я сказал, чтобы через 10 дней он вернулся на вакцинацию, так что ждем его 22-го числа", – подытожил Алим.

Ранее той-терьера, которого бросили в электричке, нашли и приютили. В СМИ и телеграм-каналах распространились сообщения о том, что собаку оставили в поезде с пакетом пеленок и кормом. Волонтеры утверждали, что пса нашли в составе, который следовал из Сергиева Посада в Москву.

