Бесплатная раздача воды организована в транспорте Москвы третий день подряд

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры общественного транспорта Москвы могут бесплатно получить питьевую воду. Раздача организована из-за жары, которая не снижается третий день подряд, передает пресс-служба Дептранса города.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, получить воду от инспекторов ЦОМП пассажиры могут с 12:00 на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

"В городе установилась жаркая погода, поэтому в соответствии с поручением Сергея Собянина мы особенно заботимся о комфорте пассажиров. Организовали раздачу бесплатной питьевой воды на транспортных объектах и подготовили аудиоинформирование о способах защиты от жары", – приводит ведомство его слова.

Также раздача воды осуществляется в зоне отправления поездов дальнего следования Ленинградского вокзала и на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Северные ворота и Южные ворота.

Вместе с тем в период с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК будут раздавать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Кроме того, освежиться пассажиры смогут на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Выхино, Одинцово и железнодорожной станции Мытищи.

Взять с собой бутылку воды предложат и сотрудники МТППК. С 14:00 пассажиры смогут обратиться за ней в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Также бесплатная вода будет доступна пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах и на причалах регулярного речного электротранспорта. Кроме того, раздачу организуют на 2 прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город".

В департаменте подчеркнули, что продолжают следить за температурой воздуха в столице. В случае необходимости список станций, где осуществляется раздача воды, будет пополняться.

Кроме того, бесплатно взять бутылку питьевой воды можно будет в нескольких поликлиниках и центрах госуслуг Москвы, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит портал мэра и правительства города.

Она уточнила, что в четверг, 10 июля, раздачу организуют во флагманских офисах "Мои документы" и во Дворце госуслуг на ВДНХ. На следующий день, в пятницу, когда социальные учреждения традиционно принимают наибольшее число посетителей, эта мера начнет действовать в поликлиниках всех административных округов столицы.

Также для посетителей и сотрудников поликлиник и центров госуслуг останутся доступны кулеры с питьевой водой. Бутилированную воду можно будет получить в пиковые часы жары, то есть с 12:00 до 15:00.

Вместе с тем Ракова призвала москвичей избегать длительного нахождения на солнце без необходимости и незамедлительно обращаться к медикам в случае плохого самочувствия.

Москвичей и гостей столицы предупредили, что сильная жара будет сохраняться в городе с 11 по 14 июля. По прогнозам синоптиков, днем воздух в эти дни может прогреться до 35 градусов. Столичное управление МЧС напомнило о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе исключения обращения с открытым огнем.