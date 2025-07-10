Ночь на 10 июля в Москве стала самой теплой в текущем сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночью в четверг, 10 июля, на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 19,9 градуса. Прошедшая ночь стала самой теплой в текущем сезоне, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он напомнил, что июльская норма составляет 13,5 градуса. При этом в Тушине столбики термометров достигли 20 градусов, а на Балчуге, в центре столицы, зафиксировали 23,4 градуса при дневной норме июля в 23,1.

"Для сравнения, в Ялте ночью было 23,3 градуса, в Сочи – 22 градуса", – написал специалист в своем телеграм-канале.

Согласно статистике, наиболее теплые ночи в Москве фиксировали четыре раза, последний из которых в 2021 году (20,1 градуса). До этого рекорды выявляли в 2010 году (20,5 градуса), 1996 году (20,9 градуса) и 1972 году (20 градусов).

"До конца недели ночные температуры в городе по-прежнему будут колебаться около 20-градусной отметки", – резюмировал Тишковец.

В ночь на среду, 9 июля, воздух в центре Москвы остыл лишь до 22,6 градуса, что оказалось теплее, чем в Сочи. При этом на опорной метеостанции ВДНХ тогда зафиксировали 19,3 градуса.

Днем в четверг в Москве ожидается от 33 до 35 градусов. Погода будет ясной и без осадков, порывы ветра составят от 5 до 10 метров в секунду, а атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.

