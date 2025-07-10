10 июля, 06:30Общество
До 35 градусов и ясная погода ожидаются в столице 10 июля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
От 33 до 35 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 10 июля, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается ясная погода, без осадков. В Подмосковье будет от 30 до 35 градусов тепла, тоже без осадков.
Ветер южный, юго-восточный. Его порывы – от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
В связи с жаркой погодой городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. Специалисты регулярно мониторят состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на энергетических объектах. По оценкам синоптиков, жара сохранится в столице до конца недели, 13 июля.
Дептранс Москвы второй день подряд проводит бесплатную раздачу воды у станций метро. В ведомстве просят пассажиров избегать прямых солнечных лучей и чаще находиться в тени.
Температура поднимется до 35 градусов в Москве в ближайшие дни