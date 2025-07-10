До 35 градусов и ясная погода ожидаются в столице 10 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 33 до 35 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 10 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается ясная погода, без осадков. В Подмосковье будет от 30 до 35 градусов тепла, тоже без осадков.

Ветер южный, юго-восточный. Его порывы – от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В связи с жаркой погодой городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. Специалисты регулярно мониторят состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на энергетических объектах. По оценкам синоптиков, жара сохранится в столице до конца недели, 13 июля.

Дептранс Москвы второй день подряд проводит бесплатную раздачу воды у станций метро. В ведомстве просят пассажиров избегать прямых солнечных лучей и чаще находиться в тени.