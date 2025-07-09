Бесплатная раздача воды организована в столичном транспорте второй день подряд

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Бесплатная раздача воды пассажирам общественного транспорта организована в Москве второй день подряд, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В городе сохраняется повышенный температурный режим, поэтому продолжаем раздавать бесплатную питьевую воду по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Просим пассажиров избегать прямых солнечных лучей и чаще находиться в тени", – поделился заммэра Максим Ликсутов.

Получить бутылки с водой можно с 12:00 на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино", а также в зоне отправления поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале.

Воду с 14:00 предлагают и сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Ее также можно получить на станции Зеленоград-Крюково МЦД-3.

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают бесплатную воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах, на станциях МЦД Выхино, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления.

"Наши сотрудники будут ждать вас до 17:00 в местах отправления пригородных поездов", – отметили в пресс-службе ЦППК.

Получить бутылки можно на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота, на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Воду раздают и пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах.

Ранее на 295 станциях метрополитена разместили плакаты с советами в период жары. На них указаны рекомендации, как легче переносить зной, советы по питанию и порядок действий в случае теплового удара.

Из-за аномальной погоды городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, жара сохранится до конца недели. Столбики термометров могут подняться до 34 градусов.

