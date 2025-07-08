Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Согласно данным синоптиков, до конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать +30–34°С. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды", – указал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время в Москве задействованы 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, 14 из них располагаются на Москве-реке, 2 – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Ежедневно на водоемах работают свыше 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, в период жаркой погоды их число растет до 100 человек. Под постоянным наблюдением находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.

Спасатели патрулируют берег, проводят профилактические беседы и выявляют детей без сопровождения родителей.

Москвичей призвали соблюдать внимательность, выбирать для купания оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.

8 июля температура в Москве достигла 29,4 градуса. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жары горожане могут получить бесплатную воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Кроме того, москвичам рекомендовали носить головные уборы, исключать интенсивные физические нагрузки и употреблять много воды, отказавшись от сладких газированных напитков, кофе и алкоголя.

