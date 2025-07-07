Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы, которая ожидается во вторник, 8 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать для Москвы и Московской области с 12:00 до 21:00. В этот день ожидаются также кратковременные дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду при грозе.

Кроме того, в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С 9 по 13 июля в городе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7–9 градусов выше нормы.

В связи с этим москвичам и гостям города рекомендовали быть осторожными и внимательными, а также избегать перегрева на солнце и пить больше воды. В случае необходимости граждане могут позвонить по номерам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.