Температура в Москве приблизится к рекорду 1996 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве приблизится к рекорду, который был установлен 10 июля 1996 года, рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

В Москве будет преобладать южный ветер, и в условиях антициклона будет много солнца, поэтому ожидается жаркая погода. Однако это не исключает кратковременных дождей и гроз, которые, вероятно, пройдут во вторник и среду, 8 и 9 июля.

Поскольку это типично летние процессы, после осадков погода сильно не изменится, отметила Позднякова. По ее словам, высокая температура будет как минимум до выходных включительно. Синоптик уточнила, что в 1996 году в столице было 33,4 градуса, в этот раз ожидается 33–35 градусов.

"И по ночам будет высокая температура – 15–20 градусов. В первые дни мы погреемся, но потом будем с трудом переносить столь жаркую погоду. В условиях города это не очень комфортно", – отметила она.

В своем телеграм-канале Позднякова также рассказала, что ночь на понедельник, 7 июля, оказалась самой теплой с начала лета. На ВДНХ минимальная температура составила 17,7 градуса.

До этого самой теплой оставалась ночь на 9 июня с температурой 17,5 градуса. Синоптик добавила, что в ближайшие дни температура будет выше нормы на 4–5 градусов.

Ранее столичная Госавтоинспеция предупредила о жаре до 34 градусов с 7 по 13 июля. В ведомстве отметили, что при плохом самочувствии водителям лучше воздержаться от управления транспортом.

Перед началом поездки советуют сначала опустить стекла в авто и проветрить, после чего включать кондиционер. Кроме того, как водителям, так и пассажирам, рекомендуют пить много воды.

