Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары. Он будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 18:00 четверга, 10 июля, сообщил Гидрометцентр России.

"Ожидается очень высокая температура воздуха: в дневные часы в городе максимальная температура может составит плюс 30–33 градуса", – говорится в сообщении.

На фоне жары МЧС рекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, а также находиться по возможности в тени и пить больше воды. Кроме того, ведомство напомнило о том, что нужно соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При этом ранее синоптики отмечали, что второй летний месяц не будет слишком жарким. Температура будет варьироваться в пределах климатической нормы.

Тем не менее, в соответствии с долгосрочными прогнозами, жители столичного региона смогут насладиться летним теплом в августе.

