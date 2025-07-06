Жара до плюс 33 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жара ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, днем в период с 7 по 10 июля воздух в городе может прогреться до 30–33 градусов. В связи с этим москвичей и гостей столицы попросили надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, а также находиться по возможности в тени и пить больше воды.

Кроме того, столичное управление МЧС России напомнило о том, что нужно соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

"Будьте внимательны и осторожны! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев посоветовал не оставлять зажигалки и гаджеты в машине в жару. По его словам, наибольшую опасность при такой погоде представляют воспламеняющиеся предметы, в том числе горюче-смазочные материалы.

Кроме того, эксперт посоветовал обязательно забирать с собой любые батареи, пауэрбанки и гаджеты, которые перегреваются. Он также добавил, что стоит обратить внимание на лекарства, так как в жару они могут изменить свой состав и действие.

