Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 13:51

Общество

До 32 градусов прогреется воздух в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на следующей неделе прогнозируется до 32 градусов тепла. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, после прохладных выходных 5 и 6 июля температура пойдет в рост.

"Понедельник и вторник (7 и 8 июля. – Прим. ред.) – 26–28 градусов тепла. Со среды и до пятницы (9–11 июля. – Прим. ред.) плюс 30 градусов и выше", – рассказал Шувалов.

Он также добавил, что осадков в столице не ожидается.

Ранее также сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидается влажная и душная погода. При этом относительно сухим днем станет понедельник, 7 июля, в остальные дни возможны кратковременные дожди.

Вместе тем второй летний месяц не будет слишком жарким, отмечают синоптики. Жители столичного региона смогут насладиться летним теплом в августе.

"Москва сегодня": психологи заметили влияние аномальной погоды на москвичей

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика