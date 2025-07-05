До 32 градусов прогреется воздух в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на следующей неделе прогнозируется до 32 градусов тепла. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, после прохладных выходных 5 и 6 июля температура пойдет в рост.

"Понедельник и вторник (7 и 8 июля. – Прим. ред.) – 26–28 градусов тепла. Со среды и до пятницы (9–11 июля. – Прим. ред.) плюс 30 градусов и выше", – рассказал Шувалов.

Он также добавил, что осадков в столице не ожидается.

Ранее также сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидается влажная и душная погода. При этом относительно сухим днем станет понедельник, 7 июля, в остальные дни возможны кратковременные дожди.

Вместе тем второй летний месяц не будет слишком жарким, отмечают синоптики. Жители столичного региона смогут насладиться летним теплом в августе.

