07 июля, 06:25Общество
До 30 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве 7 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
От 28 до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье будет от 25 до 30 градусов тепла.
Ветер – юго-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметра ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столице из-за сильной жары вводится оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 18:00 четверга, 10 июля.
Также руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что воздух в Москве на этой неделе прогреется до 32 градусов. По его прогнозам, дождей в ближайшие дни в городе не ожидается.
Синоптики сообщили о приближении 30-градусной жары в Москве