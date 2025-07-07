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07 июля, 06:25

Общество

До 30 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве 7 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 28 до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье будет от 25 до 30 градусов тепла.

Ветер – юго-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столице из-за сильной жары вводится оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 18:00 четверга, 10 июля.

Также руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что воздух в Москве на этой неделе прогреется до 32 градусов. По его прогнозам, дождей в ближайшие дни в городе не ожидается.

Синоптики сообщили о приближении 30-градусной жары в Москве

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