До 30 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве 7 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 28 до 30 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 7 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье будет от 25 до 30 градусов тепла.

Ветер – юго-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столице из-за сильной жары вводится оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля, до 18:00 четверга, 10 июля.

Также руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что воздух в Москве на этой неделе прогреется до 32 градусов. По его прогнозам, дождей в ближайшие дни в городе не ожидается.