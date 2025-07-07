Врач Лишин: сильная жара может спровоцировать тромбоз

Жара от 30 до 33 градусов ожидается в Москве на наступившей неделе. Специалисты уже объявили оранжевый уровень погодной опасности и призвали быть крайне острожными. Чем может навредить жара и как от нее спастись, разбиралась Москва 24.

"Будьте внимательны!"

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве наступило долгожданное жаркое лето. Температура от +30 до +33 градусов должна продлиться вплоть до вечера 10 июля, сообщил Гидрометцентр России.

Специалисты Главного управления МЧС России по Москве объявили оранжевый уровень опасности и посоветовали не выходить из дома без головного убора. Также рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания.

Помимо этого, не стоит взаимодействовать с открытым огнем, предупредили в ведомстве.

"Будьте внимательны и осторожны! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – напомнили в управлении.

При этом ранее синоптики отмечали, что начало июля не окажется слишком жарким. Однако температура все равно будет находиться в климатической норме. В свою очередь, август тоже должен быть достаточно теплым.

Не стоит расслабляться

Москва 24/Никита Симонов

Долгожданная жара, которая пришла в столицу, может значительно ухудшить самочувствие – в первую очередь высокие температуры скажутся на пациентах с предрасположенностью к загустению крови, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Патология повышает риск развития тромбоза, так как увеличивается потоотделение и нарушается водный баланс. Это способствует еще большему загустению", – рассказал врач.

Он добавил, что нелегко в такую погоду будет и метеозависимым, которые реагируют на любые колебания температуры, а также пациентам с лишним весом. Последний в целом плохо отражается на здоровье, а в жару усугубляет состояние сердечно-сосудистой системы.





Виктор Лишин врач-терапевт Стоит отметить, что могут обостриться и эндокринные заболевания, связанные с щитовидной железой. Дело в том, что в жару выработка гормонов повышается, поэтому усугубляются проблемы вроде гипотиреоза или хронического аутоиммунного тиреоидита.

Заболевания дыхательных путей, такие как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), тоже обостряются. При таких патологиях в целом тяжело дышать, а сухой воздух только ухудшает состояние. В результате появляется сухость во рту, нарушаются кислородный обмен и функции легких.

"Помимо этого, жара негативно влияет при психических расстройствах, например депрессии. В таком состоянии пациенты испытывают стресс и довольно чувствительны ко всем природным изменениям. Поэтому высокие температуры способны вызывать дополнительные переживания, спровоцировав тревожность", – объяснил эксперт.





Виктор Лишин врач-терапевт Важно отметить еще одну группу риска, в которую входят пожилые. В силу возраста обменные процессы работают медленнее, организм теряет больше воды, а кровоток снабжает сердце хуже.

Врач посоветовал выпивать в жару 1,5–2 литра воды, чтобы избежать обезвоживания. При этом она должна быть не холодной, а теплой, иначе жидкость будет задерживаться в желудке, не утоляя жажду. Важно быть аккуратными и с охлажденными напитками, которые опасны при тонзиллите и могут усугубить течение патологии.

Также стоит исключить употребление жареных и жирных продуктов, отметил врач. Такая тяжелая пища в условиях жары дополнительно нагружает организм, который занят терморегуляцией. Поэтому рекомендуется обратить внимание на более легкие блюда, приготовленные на пару. Также стоит употреблять свежие овощи и фрукты.





Виктор Лишин врач-терапевт Что касается спорта, в жару он не рекомендован даже здоровому человеку. Это может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе, так как учащается пульс, повышается нагрузка. В некоторых случаях может появиться предобморочное состояние, что в итоге приведет к потере сознания.

Специалист напомнил: выходя на улицу, важно надевать головной убор, почаще находиться в тени и наносить солнцезащитный крем с SPF 50. Помимо этого, нужно следить за малейшими изменениями самочувствия. Если же появилось легкое головокружение или перед глазами начинает все плыть, пульс участился и не выравнивается, возникла головная боль, тошнота или произошла потеря сознания, крайне важно обратиться к врачу, заключил Лишин.