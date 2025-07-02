Терапевт Кондрахин назвал безопасную температуру для купания в водоемах Москвы

Холодная погода покидает столичный регион: уже в ближайшие дни воздух прогреется до 27 градусов, сообщили синоптики. Однако возобновления купального сезона все равно еще придется подождать. Как скоро можно будет поплавать и какие водоемы для этого разрешены, расскажет Москва 24.

Жара возвращается?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Корнелиус" испортил погоду в Москве в конце июня – начале июля. В частности, последний день первого летнего месяца стал самым холодным за последние 50 лет, сообщил ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, дневные температуры достигали всего лишь 15 градусов, что на 8 градусов ниже нормы. Также, по его словам, за 30 июня в столице выпало почти 20% от месячной нормы осадков.

Уже 3 июля дневная температура поднимется до 21–26, однако без небольших дождей все же не обойдется, отметил в беседе с News.ru синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. На следующий день, 4 июля, днем будет до 20–22 градусов, ночью воздух остынет до 10–13. Существенных осадков не прогнозируется, добавил синоптик. Выходные в Москве и Подмосковье пройдут преимущественно без осадков. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут варьироваться в пределах 19–24, а местами будут достигать 25–27, заключил Ильин.

До 27 градусов ожидается и на следующей неделе, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. При этом будет не только тепло, но и без осадков, добавила эксперт.

Однако ждать возобновления купального сезона к следующей неделе все же не стоит, отметил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Температура воды в Москве сейчас невысокая, 17 градусов. Купальный сезон прервался, был период, когда температура была 20–22 градуса. И к следующей неделе, конечно, температура воды даже до 20 градусов не повысится.

Чтобы прогрев возобновился, теплая погода должна постоять 4–5 дней, добавил эксперт.

Как плавать без вреда для здоровья?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В идеале температура воды для безопасного купания должна достигать 23–25 градусов, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. При этом минимальное значение – 20 градусов, ниже которого заплыв может быть опасен для здоровья.

"Важно помнить, что температура воды ниже температуры тела. Потому есть риски переохлаждения, которое выражается судорогами", – отметил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Также необходимо делать перерывы: после 15 минут в воде нужно выйти на сушу и погреться минимум полчаса, перекусить, попить водички, чтобы восстановить энергию. Потом можно снова идти купаться, но отдыхать необходимо: за счет этого организм приходит в нормальное состояние.

Кроме того, эксперт призвал внимательно следить за детьми во время купания. По его словам, молодому организму требуется больше времени на отдых.

"Зачастую дети заигрываются и даже не понимают, что начинают замерзать. А это может привести к переохлаждению. Первым его признаком является посинение носогубного треугольника", – предупредил врач.

Пожилых и страдающих хроническими заболеваниями терапевт призвал более ответственно подходить к купанию в водоемах. В частности, им тоже стоит дольше отдыхать на берегу после заплывов. Подчеркнул врач и необходимость защиты от ультрафиолета, чтобы избежать ожогов. Лучше укрываться от солнца под зонтиком и не забывать пользоваться SPF-средствам строго по инструкции, иначе эффекта можно не достичь, добавил Кондрахин.

Где разрешено купаться?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На начало июля столичное управление Роспотребнадзора признало пригодными для купания пять зон отдыха в Москве:



озеро Белое (ВАО);

озеро Черное (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Мещерское озеро (ЗАО);

Пионерский пруд (ЦАО).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этих зонах все соответствует необходимым нормам. Ранее в список разрешенных мест для купания входили пляжи в Тропареве (ЮЗАО), а также Серебряный бор – 2 и Серебряный бор – 3 (оба – СЗАО), однако здесь временно введен запрет из-за плохих проб воды. Если при повторном исследовании она будет соответствовать гигиеническим нормам, зоны отдыха вновь откроют для плавания. Пока же здесь можно, например, загорать и заниматься спортом, отмечали в Роспотребнадзоре.

Также запрещающие купание знаки установлены на Головинских и Большом Садовом прудах, а также на пляже "Динамо" и в зоне отдыха "Левобережье" (все – САО). Здесь тоже снимут ограничения только при удовлетворительных результатах проб, сообщили в ведомстве.

