До 27 градусов прогреется воздух в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Летнее тепло ожидает москвичей на следующей неделе. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В начале следующей недели погода обещает быть солнечной, без осадков. <...> Мы порадуемся настоящему летнему теплу", – уточнила она в беседе с Агентством "Москва".

Согласно прогнозу синоптика, ночью воздух прогреется до 11–16 градусов, а минимальные значения днем составят 22 градуса.

Между тем кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева предупредила об опасности моросящего дождя и сырости для здоровья. По ее словам, повышенная влажность создает благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Причем это касается не только помещений, но и луж на улице, а также влажной листвы на деревьях.

"Особенно опасны затяжные дожди, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе 15–25 градусов – именно такие условия оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий", – рассказал она в беседе с RT.

Эксперт также подчеркнула еще один малоизученный момент – влияние дождя на психическое состояние. В частности, отсутствие солнца снижает выработку витамина D и серотонина, что может вызвать усталость, раздражительность и депрессию.

"Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления", – добавила Золотарева.

Для минимизации рисков в дождливую погоду она посоветовала отдавать предпочтение одежде из дышащих материалов. Поскольку не пропускающая воздух синтетика создает "парниковый эффект" и увеличивает риск простуды.

После прогулки под дождем эксперт рекомендует тщательно просушить обувь, так как влажная среда способствует развитию грибковых инфекций.

"В помещениях стоит использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени", – заключила она.

Несмотря на то что Московский регион начинает выходить из сырой и холодной погоды, 4 июля синоптики не исключают появление грозы. В четверг, 3-го числа, в регионе будет переменная облачность без осадков, температура поднимется до 23–25 градусов.

Ночью 4 и 5 июля осадков не ожидается, но днем возможны дожди. Температура 4-го числа составит 24–26 градусов, а в субботу, 6 июля, опустится до 20–22 градусов.