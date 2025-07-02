Синоптик Позднякова: гроза ожидается в Москве 4 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский регион начинает выходить из сырой и холодной погоды. Однако 4 июля не исключена гроза, сообщила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Уже завтра (3 июля. – Прим. ред.) у нас ожидается переменная облачность без осадков. И температура воздуха становится вполне комфортной – до 23–25 градусов. Хотя северо-западный ветер еще сохраняется", – отметила она.

По словам синоптика, 4 и 5 июля ночью ожидается погода без осадков, но днем вновь возможны дожди. Температура в пятницу, 4 июля, составит от 24 до 26 градусов.

При этом, как уточнила метеоролог, в выходные тепло не удержится. Она указала, что 6 июля значения покажут 20–22 градуса.

"Есть надежда, что к концу первой декады к нам придет настоящая июльская погода. Насколько – неизвестно", – добавила Позднякова.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказывал, что в течение этой недели в столице ожидаются резкие "перепады" погоды: от улучшения до ухудшения. Значения начнут улучшаться только к 3–4 июля, когда столбики термометров преодолеют отметку в 25 градусов. Тем не менее на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди.

