Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано около 16 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, на Балчуге и Тушине выпало 15 миллиметров осадков. При этом в Московской области больше всего дождей установлено в Волоколамске – 16 миллиметров, Талдоме – 23 миллиметра, Павловском Посаде и Дмитрове – 26 миллиметров.

"Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 миллиметров небесной влаги", – отметил синоптик.

Москву 30 июня настиг циклон "Корнелиус". Он в том числе обрушил атмосферное давление до рекордного показателя в 728,3 миллиметра ртутного столба.

1 июля в столице прогнозируется от 15 до 17 градусов и дождь. Ветер будет дуть с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 16 метров в секунду.

Ожидается, что летняя погода вернется ближе к концу рабочей недели, то есть 3–4 июля. В эти дни в Москве будет солнечно, а воздух прогреется до 24–26 градусов.

