До 17 градусов тепла и дождь ожидаются в Москве 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 15 до 17 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник, 1 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и дождь. В Подмосковье будет от 13 до 18 градусов тепла, местами осадки.

Ветер прогнозируется северо-западный, с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что начало июля в Москве будет по-сентябрьски холодным. По данным синоптика, воздух прогреется до 25 градусов только 3 июля. Однако потом снова начнутся дожди.

Также климатолог Алексей Кокорин сообщил, что лето в столице через 50 лет может стать менее дождливым. При этом он подчеркнул, что холодные дни в начале июля еще не говорят о том, что за ними не последует теплая пора.

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и небольшой дождь ожидаются в Москве 1 июля



