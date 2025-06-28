Фото: ТАСС/Александр Казаков

Первый день июля в Москве станет одним из самых холодных в XXI веке, сохранив ветреную и дождливую погоду. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В текущем веке дневная температура 1 июля лишь три раза опускалась ниже 20 градусов, напомнил синоптик. В последнее десятилетие она была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался с 30-градусной жары.

Согласно прогнозу метеоролога, и первая пятидневка следующего месяца не будет отличаться комфортной погодой. Тепло москвичей ожидает только в четверг, 3 июля, когда столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов.

При этом дожди в этот период будут идти каждый день, однако они будут непродолжительными, заключил Леус.

Новая порция дождей накроет столичный регион в воскресенье, 29 июня. Ночь будет прохладной, до 10 градусов, днем температура поднимется до 21–23 градусов. Сами осадки начнутся после 17:00.

Июль принесет жителям многих регионов России плохую погоду. Среднесуточная температура воздуха в центре страны будет ниже обычного, а на юге высока вероятность возникновения пожаров на фоне засухи и высоких температур.

В Москве большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного. Средняя дневная температура составит 23–24 градуса, ночью – 13–15 градусов. Влажность воздуха ожидается около 70–74%, особенно в дождливые дни.