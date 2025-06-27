Синоптик Ильин: солнце не сможет повлиять на прохладную погоду в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная погода установится в Москве в субботу, 28 июня. Однако "воздушная масса" останется холодной, и солнце не сможет повлиять на рост температуры, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

В ночь с пятницы на субботу в городе будет достаточно холодно. Температура воздуха опустится до 5–10 градусов. В дневные часы потеплеет до 20–22 градусов, однако это единственный температурный максимум, которого стоит ожидать в этот день, подчеркнул Ильин.

Ветер будет дуть с северо-запада или севера, а его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Ночная температура в воскресенье, 29 июня, тоже не поднимется выше 10 градусов. Днем воздух прогреется до 21–23 градусов.

Не будет особенно теплым и начало следующей недели, указал эксперт. В понедельник, 30 июня, температура воздуха будет варьироваться от 15 до 20 градусов. Кроме того, в столице снова ожидаются дожди.

"В целом на территории столичного региона установилась умеренно теплая погода, близкая к нормальным значениям среднесуточной температуры. Такая погода более характерна для Москвы и Подмосковья, чем 30-градусная жара, но все равно считается прохладной", – указал Ильин.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что летняя погода вернется в Москву во второй или третьей декадах июля. По его словам, следующий месяц в Центральной России будет умеренно теплым и почти не отклонится от своих многолетних климатических значений.

