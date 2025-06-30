Синоптик Позднякова: циклон "Корнелиус" не представляет никакой угрозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон "Корнелиус" в Москве не представляет опасности и не отличается от подобных ему циклонов, которые уже фиксировались несколько раз в июне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик опровергла информацию, что циклон принесет дождливую погоду и холод. По ее словам, единственной особенностью "Корнелиуса" стало рекордно низкое атмосферное давление в Москве, которое наблюдалось в понедельник, 30 июня. Позднякова уточнила, что вихрь уже начал заполняться, поэтому его влияние на погоду ослабевает.

"Все предполагали, что он будет глубокий, мощный, принесет обильные осадки, грозы и ветер до 20 метров в секунду, но ничего этого не случилось. Это обычный циклон, не тропический вихрь", – отметила метеоролог.

В ближайшие сутки, по словам Поздняковой, в столичном регионе ожидается ветреная погода с небольшими дождями. Однако опасных явлений синоптик не прогнозирует. Она отметила, что центр циклона уже смещается на восток, поэтому его влияние будет постепенно уменьшаться.

Метеоролог попросила не поддаваться панике и не доверять непрофессиональным прогнозам.

Ранее "Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Корнелиус". На кадре видно, как вихрь навис над Москвой.

Синоптики ожидают, что летняя погода вернется в столичный регион ближе к концу рабочей недели, то есть 3–4 июля. В эти дни в Москве будет солнечно, а воздух прогреется до 24–26 градусов.

