Непогода не повлияла на движение "Аэроэкспрессов" в Шереметьево и Домодедово

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезда "Аэроэкспресс" следуют в аэропорты Шереметьево и Домодедово в штатном режиме, несмотря на непогоду в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Ждем вас в наших теплых и уютных терминалах, где можно переждать капризы природы и выпить горячего напитка перед поездкой", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и планировать свою поездку заранее, а также проверять табло вылетов самолетов.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан пересесть на общественный транспорт из-за дождя. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на мобильный телефон.

По данным синоптиков, летняя погода вернется в столичный регион лишь ближе к концу рабочей недели, 3–4 июля. В эти дни в Москве будет солнечно, а столбики термометров достигнут 24–26 градусов.

