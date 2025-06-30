Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москвичей призвали пользоваться городским транспортом 30 июня из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Рекомендуем сегодня использовать городской транспорт или отложить поездки на авто на более позднее время – после 19:00", – говорится в сообщении.

На столичных дорогах фиксируется 4 балла, интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе проспекта Академика Сахарова, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал.

Свободно проехать можно на Ярославском шоссе в сторону Московской области, а также на внутренней стороне ТТК от проспекта Мира до Велозаводской улицы. На движение могут повлиять погодные условия, дорожные работы и мелкие ДТП.

"Будьте внимательны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – призвали в Дептрансе.

Ранее стало известно, что начало июля в Москве будет по-сентябрьски холодным. В городе ожидаются дожди и сильный ветер, а столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.

Летняя погода вернется в город к концу рабочей недели, 3–4 июля. В эти дни воздух днем прогреется до 24–26 градусов. Существенных осадков не ожидается, в Москве будет солнечная погода.

