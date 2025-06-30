Летняя погода вернется в Москву к концу рабочей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве установится летняя погода к концу рабочей недели, 3–4 июля. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в указанные дни температура воздуха составит 24–26 градусов. В столице будет солнечная погода, без существенных осадков. Однако температура немного понизится в предстоящие выходные до 21 градуса.

"Только к середине следующей недели будет опять около 25 градусов", – добавил Вильфанд.

В столице 30 июня установлен очередной суточный рекорд низкого атмосферного давления. Как рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, барометры на метеостанции ВДНХ показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ниже прежнего рекорда, установленного 45 лет назад.

Синоптик заявил, что на атмосферное давление оказывает влияние циклон "Корнелиус". В настоящее время оно продолжает снижаться и точное значение рекорда станет известно в конце дня.