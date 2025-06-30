Около 15% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве за минувшие сутки выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Соответствующие данные были получены с главной метеостанции на ВДНХ и в Тушине. В свою очередь, на Балчуге были зафиксированы 10 миллиметров осадков при месячной норме 77 миллиметров.

"И это только начало!" – отметил синоптик, указав, что 30 июня в столице ожидается еще 14 миллиметров осадков.

Согласно его прогнозу, во вторник, 1 июля, в мегаполисе выпадет примерно 19 миллиметров, а в ночь на среду – 15. В итоге за три дня в столице общее значение осадков составит 48 миллиметров, или 62% от всей нормы в июне, обратил внимание Тишковец.

Тем временем в области больше всего осадков выпало в Талдоме – 17 миллиметров, Серпухове – 16 и Сергиевом Посаде – 15. Еще 14 и 13 миллиметров наблюдались в Черустях и Егорьевске соответственно. По 12 миллиметров в Волоколамске, Павловском Посаде и Дмитрове.

Кроме того, сильные дожди прошли и в Верхневолжье, продолжил метеоролог. За сутки здесь выпало 40% месячной нормы осадков. В частности, в Красном Холме Тверской области и в Угличе Ярославской области зафиксировано аналогичное значение – 29 миллиметров.

В свою очередь, в Костроме – 28, в Иванове – 19, а во Владимире – 16 миллиметров, заключил Тишковец.

В связи с прогнозируемыми в Москве дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду столичный Дептранс в своем телеграм-канале рекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автолюбителей настоятельно призывают, находясь за рулем, не отвлекаться на мобильные устройства и избегать резких маневров. Также не следует оставлять авто рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями и заранее снижать скорость перед переходами.

В случае обнаружения сломанного знака или светофора, сообщить об этом можно по номеру 3210 с мобильного телефона.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – заключили в ведомстве.

Температура воздуха как в Москве, так и области 30 июня прогреется максимум до 17 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный, а атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Холодная погода сохранится и в начале июля. В частности, 1-го числа следующего месяца столбики термометров поднимутся до 15 градусов. Однако высокие значения ожидаются уже к пятнице, 4 июля, когда столбик термометра покажет 22–27 градусов.