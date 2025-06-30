"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок проходящего над Москвой циклона "Корнелиус"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал спутниковый снимок циклона "Корнелиус", который принес в Москву похолодание и ливни. Изображение опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

На кадре видно, как циклон навис над столицей. В публикации отмечается, что изображение получено при помощи спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".

Ранее синоптики рассказывали, что "Корнелиус" продолжает понижать атмосферное давление в Москве. К 10:00 30 июня барометры на ВДНХ показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 миллиметра ниже прежнего рекорда, установленного 45 лет назад.

В условиях продолжающегося дождя Центр организации дорожного движения призвал москвичей пересесть на общественный транспорт. Поездки на личном автомобиле рекомендуется отложить на более позднее время, после 19:00.