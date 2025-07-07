Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары объявлен в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 15:00 понедельника, 7 июля, до 18:00 четверга, 10 июля. Днем воздух в столице может прогреться до 30–33 градусов.

В Подмосковье при этом объявлен желтый уровень опасности.

"В дневные часы по области ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30–34 градуса", – добавили специалисты.

Москвичам на текущей неделе лучше покинуть город, сообщает aif.ru.

"Солнечная энергия в эти дни будет очень высокой. Эта погода опасная. Тем более в Москве. Такую аномалию лучше переждать в Подмосковье. Идущее от зданий тепло не позволит отдохнуть от зноя и ночью. <...> Есть риск для многих категорий людей", – пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Под угрозой в основном дети, пожилые, люди с лишним весом, пациенты с онкологическими диагнозами и страдающие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как есть риск инфарктов и инсультов. Гражданам рекомендовано пить много воды, избегать долгого нахождения на солнце и физических нагрузок.

В понедельник, 7 июля, температура днем составит местами до 30 градусов, а ночи будут тропическими, то есть выше 20 градусов. В ночь на вторник, 8 июля, в спальных районах города будет до 19 градусов, но в центре – до 23 градусов.

Такая ситуация сохранится всю неделю, а осадки появятся лишь в ночь на среду, 9 июля. Кратковременные дожди возможны в остальные дни, но маловероятны.

"Предстоящая аномальная жара связана с резким изменением атмосферной циркуляции. Суть в том, что над Нижней Волгой устанавливается область высокого давления. А Москва находится на периферии этой области", – обозначил Вильфанд.

Поэтому на столицу придут раскаленные воздушные массы из Южной Европы и Северной Африки, а затем – из Турции, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.

По словам Вильфанда, отдыхающие в южных регионах страны столкнутся с 40-градусной жарой. Например, именно такая погода прогнозируется в Краснодарском крае и Ростовской области.

Синоптик уверен, что достаточно прохладный июнь был нормальным для Центральной России.

По данным специалистов, температура в Москве приблизится к рекорду, который был установлен 10 июля 1996 года. Тогда было 33,4 градуса, а в этот раз ожидается 33–35 градусов. Высокая температура будет как минимум до выходных включительно.

