Москвичей предупредили о ливнях с градом и сильном ветре

Фото: Агентство "Москва"

В Москве ожидается кратковременный дождь, а также ливни с градом в отдельных районах, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. О непогоде в период с 12:00 до 23:00 вторника, 8 июля, предупредили в телеграм-канале МЧС по городу.

В ведомстве рекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Кроме того, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно звонить по телефонам 101, 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

При этом в городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение из-за жары до 30–33 градусов будет актуально до четверга, 10 июля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в столице ожидается период теплых ночей, характерных для тропиков. Столбики термометров будут варьироваться от 19 до 24 градусов.

Тропическими ночи считаются тогда, когда температура воздуха не опускается ниже определенного уровня. Например, для Москвы это 20 градусов. В таких условиях организм не успевает восстановиться после дневного теплового стресса, поскольку продолжает бороться с высокими температурами.

