Москву ждет период тропических ночей

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В Москве ожидается период теплых ночей, характерных для тропиков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Согласно данным базовой метеостанции на ВДНХ, прошедшая ночь, 8 июля, стала самой теплой с начала лета. Температура воздуха не опускалась ниже 18,2 градуса, уточнил синоптик.

При этом в центре города, на Балчуге, было еще теплее – ночной минимум составил 20,2 градуса.

"По нашим прогнозам, ближайшие несколько ночей в Москве будут еще более теплыми. Как минимум до конца нынешней недели столицу ждет период тропических ночей", – написал он в своем телеграм-канале.

Столбики термометров будут варьироваться от 19 до 24 градусов, пояснил метеоролог.

Леус напомнил, что тропическими ночи считаются тогда, когда температура воздуха не опускается ниже определенного уровня. Например, для Москвы это 20 градусов. В таких условиях организм не успевает восстановиться после дневного теплового стресса, поскольку продолжает бороться с высокими температурами.

"Поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара. Будьте внимательны к своему самочувствию, следуйте советам врачей и берегите себя!" – заключил синоптик.

В Москве продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 10 июля. Столбики термометров могут достигнуть 30–33 градусов. Вместе с тем по области действует желтый уровень.

В период с 9 по 13 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7–9 градусов выше нормы. В связи с этим жителям и туристам рекомендуют избегать перегрева на солнце и пить больше воды, а также надевать головные уборы.

