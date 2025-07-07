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07 июля, 17:15

Общество

В Москву пришел жаркий воздух из Африки и Средиземноморья

В Москву пришел жаркий воздух из Африки и Средиземноморья

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В Москве изменилась циркуляция воздушных масс, и теперь в столицу поступает жаркий воздух с юго-запада – частично со Средиземного моря, частично с северо-африканского континента. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, ранее в регион поступал более прохладный воздух с северо-запада, но теперь ситуацию определяет мощный антициклон над Нижней Волгой. В Москве 8 июля ожидаются гроза, усиление ветра и ливни, но температура воздуха останется высокой, изменится лишь уровень влажности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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