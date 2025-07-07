Итальянский ресторатор Уиллиам Ламберти рассказал, где он берет силы

По словам ресторатора Уиллиама Ламберти, основным источником энергии для него служит хороший кофе. Он признался, что именно этот напиток помогает ему справляться с нагрузками и продолжать двигаться вперед.

Ламберти также отметил, что ежедневно выпивает от 10 до 15 чашек кофе, предпочитая американо и иногда капучино. При этом часть напитков он выбирает без кофеина.

Большое интервью с Уиллиамом Ламберти выйдет в понедельник, 7 июля, в эфире телеканала Москва 24.