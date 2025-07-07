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07 июля, 11:30

Общество

Итальянский ресторатор Уиллиам Ламберти рассказал, где он берет силы

Итальянский ресторатор Уиллиам Ламберти рассказал, где он берет силы

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По словам ресторатора Уиллиама Ламберти, основным источником энергии для него служит хороший кофе. Он признался, что именно этот напиток помогает ему справляться с нагрузками и продолжать двигаться вперед.

Ламберти также отметил, что ежедневно выпивает от 10 до 15 чашек кофе, предпочитая американо и иногда капучино. При этом часть напитков он выбирает без кофеина.

Большое интервью с Уиллиамом Ламберти выйдет в понедельник, 7 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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