Новости Москвы: на улице Академика Королева открылся прогулочный бульвар с фонтаном

На улице Академика Королева открылся новый прогулочный бульвар, главным украшением которого стал облицованный гранитом фонтан, оснащенный архитектурной подсветкой. Вдоль бульвара установлены скамейки и клумбы, а вокруг высажены кустарники и деревья.

На востоке Москвы, в Погонном проезде, началось заселение нового дома, построенного по программе реновации. Во всех квартирах выполнена отделка и установлено необходимое оборудование – осветительные приборы, кухонные мойки, плиты и сантехника.

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