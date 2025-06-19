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19 июня, 19:15

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Новости Москвы: на улице Академика Королева открылся прогулочный бульвар с фонтаном

Новости Москвы: на улице Академика Королева открылся прогулочный бульвар с фонтаном

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На улице Академика Королева открылся новый прогулочный бульвар, главным украшением которого стал облицованный гранитом фонтан, оснащенный архитектурной подсветкой. Вдоль бульвара установлены скамейки и клумбы, а вокруг высажены кустарники и деревья.

На востоке Москвы, в Погонном проезде, началось заселение нового дома, построенного по программе реновации. Во всех квартирах выполнена отделка и установлено необходимое оборудование – осветительные приборы, кухонные мойки, плиты и сантехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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