Около 700 тыс "квадратов" нового асфальта уложат на ТТК в Москве

На Третьем транспортном кольце начали менять асфальт. Всего обновят порядка 700 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт пройдет на 16 участках трассы. В их число вошли внешние и внутренние стороны кольца: от Звенигородского шоссе до Беговой, от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, а также путепровод Волгоградский-Угрешский и Гагаринский тоннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.