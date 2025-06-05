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05 июня, 13:15

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Около 700 тыс "квадратов" нового асфальта уложат на ТТК в Москве

Около 700 тыс "квадратов" нового асфальта уложат на ТТК в Москве

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На Третьем транспортном кольце начали менять асфальт. Всего обновят порядка 700 тысяч квадратных метров покрытия. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт пройдет на 16 участках трассы. В их число вошли внешние и внутренние стороны кольца: от Звенигородского шоссе до Беговой, от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, а также путепровод Волгоградский-Угрешский и Гагаринский тоннель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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