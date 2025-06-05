Зрелищная сап-регата пройдет на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Костюмированная сап-регата пройдет в субботу, 7 июня, на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Ожидается, что в регате поучаствуют около тысячи человек, поэтому мероприятие станет рекордным по числу участников. Горожане смогут нарядиться в костюмы Посейдона, русалок, ведьм, крокодилов и других персонажей, а также украсить свой сапборд в соответствии с выбранной тематикой.

Авторы самых ярких костюмов получат призы в пяти номинациях: за лучший мужской, женский, детский, командный костюмы и самый оригинальный наряд для питомца. Общий призовой фонд – миллион рублей.

Присоединиться к регате сможет каждый. Для этого нужен сам сапборд, спасательный жилет и медицинская справка от терапевта. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрация на получение индивидуальных номеров откроется в 08:00. В 10:00 участники выйдут на воду, а в 11:00 начнется сап-регата.

Мероприятие состоится на пляже № 3 в Серебряном бору. Общая протяженность маршрута – около 5 километров по руслу Москвы-реки. Сначала горожане пройдут вдоль пляжей № 4 и 5, зайдут в Бездонное озеро, обогнут остров Серебряный бор и вернутся обратно в точку старта, где и завершится мероприятие. Награждение состоится в 15:00.

Серебряный бор – длинная территория вдоль берега, где можно полноценно отдохнуть. Горожанам доступны спортивные и детские площадки, лавочки, шезлонги и бассейн, открытый в 2024 году. Эту зону неслучайно выбрали для регаты: Серебряный бор ежегодно посещают сотни тысяч человек.

В прошлом году в аналогичном мероприятии приняли участие свыше 600 человек. Тогда первое место на конкурсе лучшего костюма получил Михаил Рютов, продемонстрировавший образ рыбака из сказки Александра Пушкина о Золотой Рыбке. На втором месте оказались Максим и Дарья Каракуловы за образы спасателя и инспектора ДПС, а третье досталось Леониду Варламову за облик большого зеленого крокодила. Специальный приз вручили участникам, выбравшим оригинальный плот, – огромную пиццу.

Гостей фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" ждут различные мастер-классы и лекции. Посетить мероприятия можно на более чем 30 площадках во всех округах города вплоть до 8 июня. В рамках девятого по счету фестиваля планируется провести около 500 занятий, объединенных морской тематикой. Кроме того, на фестивале можно увидеть театральные постановки и концерты. Гостей ожидают свыше 350 часов выступлений.

