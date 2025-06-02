Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Мавзолей Ленина на Красной площади ждет масштабная реставрация. Министерство культуры уже заключило контракт с подрядчиком на организацию противоаварийных работ.

Экспертизу провели еще в 2024 году. В результате были выявлены повреждения: смещение облицовочных плит, деформация покрытия на стенах и ряд иных проблем. При этом главный зал мавзолея, где находится тело вождя, затронут не будет.

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