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Новости

02 июня, 23:15

Город

Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Реставрация в Мавзолее Ленина не затронет главный зал

Минкультуры заключило контракт с подрядчиком для реставрации Мавзолея Ленина

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Мавзолей Ленина на Красной площади ждет масштабная реставрация. Министерство культуры уже заключило контракт с подрядчиком на организацию противоаварийных работ.

Экспертизу провели еще в 2024 году. В результате были выявлены повреждения: смещение облицовочных плит, деформация покрытия на стенах и ряд иных проблем. При этом главный зал мавзолея, где находится тело вождя, затронут не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко

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