"Мой район. Новости": пешеходный переход оборудуют на улице Бестужевых в Отрадном

По просьбам жителей на улице Бестужевых возле дома № 21 сделают пешеходный переход. В результате путь до остановки общественного транспорта и школы № 1411 станет более безопасным.

Всего в 2025 году на северо-востоке столицы оборудуют 25 новых пешеходных переходов. Также появятся дополнительные полосы, вафельная разметка, островки безопасности, а также на некоторых участках изменят скоростной режим.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".