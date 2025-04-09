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09 апреля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": пешеходный переход оборудуют на улице Бестужевых в Отрадном

"Мой район. Новости": пешеходный переход оборудуют на улице Бестужевых в Отрадном

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По просьбам жителей на улице Бестужевых возле дома № 21 сделают пешеходный переход. В результате путь до остановки общественного транспорта и школы № 1411 станет более безопасным.

Всего в 2025 году на северо-востоке столицы оборудуют 25 новых пешеходных переходов. Также появятся дополнительные полосы, вафельная разметка, островки безопасности, а также на некоторых участках изменят скоростной режим.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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