Морозы станут слабее в Москве после ночи 18 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы в Московском регионе станут слабее после ночи с 17 на 18 января. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Пик морозов ожидается предстоящей ночью, после чего морозы заметно ослабеют. К тому же, в условиях антициклональной погоды минимальная температура воздуха в ближайшие два часа может ещe немного понизиться", – отметил синоптик.

По его словам, минимальная температура воздуха минувшей ночью, по данным базовой метеостанции на ВДНХ, составила минус 8,4 градуса. На Балчуге и в Тушине столбики термометров показали минус 8,5 градуса, а в Бутове – минус 11,3 градуса. При этом в селе Михайловское в ТиНАО морозы окрепли до минус 20,5 градуса.

В подмосковных Клину и Талдоме было минус 17–18 градусов, в Можайске и Волоколамске – около минус 20 градусов, в Черустях – ниже 25 градусов мороза. Самым холодным местом региона стали Серебряные пруды и Зарайск, где температура опустилась до минус 27,1 и 27,2 градуса соответственно, отметил Леус.

Специалист объяснил, что причиной таких контрастов стала мощная температурная инверсия, под которой формируют поля слоистых облаков. Они защищают центральные районы столичного региона от ночного выхолаживания. Кроме того, о себе дает знать и городской "остров тепла", добавил он.

В субботу, 17 января, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Днем столбики термометров покажут в городе 10–12 градусов мороза, а в области – 10–15 градусов ниже нуля. Ночью температура в столице может опуститься до минус 21 градуса, а в Подмосковье – до минус 24 градусов.