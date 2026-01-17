Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 17 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 17 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 10 до 12 градусов мороза, по области – от 10 до 15 градусов ниже нуля. Ветер в столичном регионе будет слабым, а атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 21 градуса, а в Подмосковье – до минус 24 градусов.

Солнечная погода ждет москвичей в эти выходные. Тем не менее в эти дни в столице будет сильный мороз.

Из-за прогнозируемых морозов в столице открывают дополнительные пункты обогрева. К примеру, у Савеловского и Щелковского вокзалов дежурят отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра социальной адаптации имени Глинки.