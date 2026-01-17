17 января, 07:56Политика
Посольство РФ высмеяло пост дипмиссии Германии о поддержке Украины
Фото: depositphotos/labrador
Посольство РФ в Канаде с иронией прокомментировало публикацию немецкой дипмиссии о поддержке Украины в виде дополнительного пакета в 60 миллионов евро для Киева на зиму и энергетическую поддержку.
В своей публикации дипломаты ФРГ заявили, что Германия по-прежнему поддерживает Украину.
"Очевидно, что сейчас гораздо безопаснее поддерживать Украину, чем выступать вместе с ней", – написали в ответ в посольстве РФ.
Шутка состоит в схожести английских словосочетаний "stand by" ("поддерживать") и "stand with" ("стоять вместе"). Посольство ФРГ в своей публикации использовало именно первую конструкцию, подразумевающую более словесную поддержку.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.
Последнее, по его словам, является одной из ключевых задач на сегодняшний день. В числе других канцлер назвал возвращение мира и свободы в Европу.
