06 января, 08:26

В кабмине ФРГ осудили Медведева за слова о возможном похищении Мерца

Фото: kremlin.ru

Заместитель пресс-секретаря немецкого кабмина Себастьян Хилле осудил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева за слова о возможном похищении канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Заявление представителя правительства Германии передает газета Tagesspiegel.

Хилле также уточнил, что власти не видят причин для того, чтобы усиливать меры безопасности. Он указал, что Мерц "надежно защищен", а охрана канцлера ФРГ является "одной из лучших в мире".

Ранее Медведев, затронув тему действий США в Венесуэле, допустил операцию по захвату лидеров других стран, в том числе канцлера ФРГ. По его словам, "похищение Мерца может стать отличным сюжетным поворотом".

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее были захвачены и вывезены из страны венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена. Американский президент Дональд Трамп обвинил пару в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. Президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, отметив, что продолжает быть лидером своей страны.

Однако в этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. В своей речи она назвала Мадуро и его супругу "героями, находящимися в заложниках в США".

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке

