17 января, 12:00

Общество

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь умер на 87-м году жизни

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) скончался в возрасте 86 лет. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Крымском митрополии.

Прощание состоится 17 января с 19:00 и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора, а также 19-го числа с 13:00 в в верхнем храме собора. Отпевание пройдет 19 января в верхнем храме с 16:00.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал умершего архиерея настоящим подвижником и добрым пастырем для многих верующих. Он выразил соболезнования всем, кто знал и любил Лазаря.

По его словам, более трех десятилетий священнослужитель возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию.

"Эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе. Были прославлены крымские святые – святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и святитель Гурий Таврический", – написал Аксенов в телеграм-канале.

Митрополит родился 22 апреля 1939 года. В 15 лет он ушел в послушники в Почаевский монастырь, а затем еще два года нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. После этого поступил в Минскую духовную семинарию, но не окончил ее в связи с уходом в армию.

После демобилизации Лазарь поступил в Одесскую духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую духовную академию. После этого он прошел обучение в аспирантуре Московской духовной академии, также нес послушание в Отделе внешних сношений патриархии РПЦ.

В 1992 году его назначили главой Симферопольской и Крымской епархии. В 2022-м она была принята в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси, после чего образовалась Крымская митрополия.

Лазарь награжден десятками церковных и государственных наград. Решением Священного Синода в 2023 году митрополит был переведен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.

обществорелигия

