17 января, 09:28

Город

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по теннису и дартсу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут посетить тренировки по теннису и дартсу в рамках бесплатных секций столичного департамента спорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Указанные виды спорта комплексно развивают физическую форму. Например, теннис улучшает координацию, ловкость и выносливость, а дартс развивает глазомер, укрепляет мышцы рук и плечевого пояса. Регулярные тренировки также положительно сказываются на психологическом состоянии, повышая концентрацию, дисциплинированность и стрессоустойчивость. Записаться в секции можно на портале "Московский спорт".

Инструктор по теннису Исмаил Какабаев отметил, что занятия позволяют держать себя в форме и сохранять правильную осанку. Результаты заметны быстро, но для уверенной игры необходимо заниматься постоянно, подчеркнул он.

Юные горожане в возрасте от 7 до 11 лет могут играть в теннис в спорткомплексе "Олимпиец" во вторникам и четвергам с 11:00 до 12:00. Для москвичей старше 55 лет тренировки доступны в спорткомплексе "Дом спорта" по понедельникам с 10:00 до 12:00.

Осваивать дартс можно в спортивно-досуговом центре "Талисман" в районе Савелки по четвергам с 15:00 до 17:00. Победитель и призер московских соревнований по дартсу Александр Попов рассказал, что игра способствует общению и социализации, а также позволяет заводить новые знакомства.

Между тем 25 января в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет "День московского спорта". Для гостей подготовили состязания, мастер-классы известных спортсменов и концерт популярных артистов. Всего будет более 15 площадок, где каждый сможет найти занятие по интересам.

Спортсменка Подчуфарова рассказала о пользе биатлона для детей

