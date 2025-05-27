Фестиваль "Сады и цветы" преобразит улицы, бульвары и набережные Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свыше 70 площадок Москвы, включая улицы, бульвары и набережные, украсят в рамках масштабного фестиваля ландшафтного дизайна "Сады и цветы", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Мероприятие проводится в городе второй год, однако в этот раз оно началось раньше обычного – в конце апреля. Причиной стало празднование 80-летия Победы, пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В связи с этим тематические композиции, посвященные юбилею, появились в центре Москвы в начале мая.

"А всего на летний сезон выставочные сады украсят более 70 площадок <...>. В городе уже появились и будут открываться вплоть до конца июня аллеи и зеленые ансамбли", – рассказал Немерюк.

Каждая локация фестиваля представляет собой уникальный проект. Например, в Столешниковом переулке фасады зданий выполнены в стиле старинных московских особняков, а в Камергерском переулке установлены кадки с соснами.

Гоголевский бульвар превратился в "шахматное королевство". Там специалисты расположили беседки с цветами и топиары в виде фигур. У Большого театра разбили террасный сад с фонтаном, в котором цветут яблони, вишни, розы и сирень.

На Пушкинской площади горожане и туристы могут полюбоваться розарием с арками из купрессоцепарисов, а в сквере у памятника режиссерам Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко – посетить вишневый сад, ставший отсылкой к одноименной пьесе писателя Антона Чехова.

В конце мая и начале июня на фестивале появятся новые площадки, главной из которых станет Манежная площадь. Ее преобразят в огромный ландшафтный парк с тропическими растениями, водопадом и прудом, где будут плавать карпы.

На площади Революции установят винтажные перголы со скамейками, а сквер над торговым центром "Охотный Ряд" превратится в уголок с лавандой, напоминающий о Крыме. В сквере у фонтана Витали откроют библиотеку под открытым небом, где будут проходить литературные встречи.

Для любителей экзотики в Камергерском переулке высадят трехметровые лимонные деревья, а Никольскую улицу отметят ландшафтными композициями в стиле московского барокко.

В рамках фестиваля внимание также уделят и столичным мостам. Большой Каменный, Третьяковский, Москворецкий и другие украшены цветочными композициями. Кремлевская, Пречистенская и Москворецкая набережные тоже стали частью мероприятия.

Появление новых ландшафтных объектов также ожидается у станций метро "Баррикадная", "Добрынинская", "Раменки" и других в конце июня. Одновременно с этим тоннель на Никитском бульваре и опоры на Ленинградском проспекте украсят цветочным декором.

Тем временем в столице идет активная подготовка к фестивалю "Лето в Москве". Музеи, парки и другие учреждения города уже подготовили для гостей уникальные сувениры. Найти их можно будет с 26 мая до 7 сентября.

Например, музей-заповедник "Царицыно" создал коллекцию сувениров в фирменном стиле. Среди товаров – блокноты, чехлы для карточек, кружки, молочный шоколад и другое. В дизайне изделий прослеживаются архитектурные мотивы дворцового ансамбля XVIII века.