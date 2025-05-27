Скоростной режим на участке Волоколамского шоссе изменится с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый скоростной режим будет действовать на участке Волоколамского шоссе от Тушинского до Волоколамского тоннеля в обе стороны с 1 июня, предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Нововведение связано с большим количеством аварий на данном участке. В ведомстве указали, что с 2022 года здесь произошло 27 ДТП с пострадавшими, вызванных превышением скорости, несоблюдением дистанции и резкими перестроениями. Чтобы повысить безопасность, скорость ограничат до 60 километров в час.

Ожидается, что корректировка поспособствует снижению числа аварий и исключит рваный скоростной режим. Водители будут двигаться по трассе в едином темпе, что уменьшит количество "невнимательных" штрафов за превышение скорости.

Ранее и сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 километров в час. Такая мера поможет увеличить безопасность среди пешеходов.

В компаниях по кикшерингу отметили, что май является самым активным месяцем среди любителей электросамокатов. По правилам дорожного движения при отсутствии велодорожки движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) осуществляется по тротуару.